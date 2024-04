Roma. Incendio in un palazzo: muore dentista dei vip: le fiamme riprese dai passanti

Alle prime luci dell’alba, le fiamme hanno distrutto un appartamento nel quartiere Prati: morto un 70enne che non è riuscito a fuggire

E’ accaduto nella prima mattinata di oggi, venerdì 5 aprile in via Caposil a Roma. La vittima è Ernesto Tafuri, dentista di 70 anni, noto per i suoi clienti vip. All’arrivo dei soccorritori, le fiamme che uscivano dalla finestra erano alte almeno due metri. Sulla strada – molto vicina agli studi Rai di via Asiago – si è trovato a passare anche il conduttore radiofonico, Antonello Dose, che ha documentato con un video su Instagram l’intervento dei vigili del fuoco.