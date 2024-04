Financial Times: La Cina sta sostenendo il complesso militare-industriale russo “su scala preoccupante”

“La Cina sta intensificando il suo sostegno al complesso militare-industriale della Russia con aiuti che favoriscono l’invasione dell’Ucraina e minacciano altri paesi e su scala preoccupante, fornendo strumenti, input e competenze tecniche”

Lo scrive il quotidiano britannico Financial Times citando proprie fonti, aggiungendo che il segretario di Stato americano Antony Blinken, durante gli incontri di questa settimana con i ministri degli Esteri dell’Unione europea e della Nato, ha avvertito gli alleati europei.

“Il segretario di Stato americano ha affermato che l’assistenza si concentra in particolare sulla produzione russa di apparecchiature ottiche e propellenti e sul suo settore spaziale, che secondo a suo dire’non solo contribuisce all’aggressione russa in Ucraina, ma minaccia altri Paesi.

Blinken ha sollevato le preoccupazioni sulla Cina in tutte le sessioni della riunione dei ministri degli Esteri della Nato di mercoledì e giovedì, ha detto una delle persone”, si legge ancora. Una delle fonti del Financial Times ha raccontato: “Gli avvertimenti erano espliciti, c’è stato un cambiamento ed è stato percepito nella stanza… era un nuovo sviluppo. È stato molto sorprendente”.

In tutto ciò quello che non si capisce è il perché l’Occidente possa fornire qualsiasi tipo di arma all’Ucraina, mentre gli alleati della Russia non dovrebbero farlo.