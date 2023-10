Israele bombarda aeroporti siriani di Aleppo e Damasco, Assad: “serve azione rapida a livello arabo per proteggere i palestinesi”

Serve una risposta del mondo arabo per fermare i raid israeliani su Gaza contro donne e bambini e difendere la giusta causa palestinese per ripristinare i suoi diritti usurpati

Lo ha detto il presidente siriano Bashar al Assad citato oggi dalla tv di Stato siriana. L’obiettivo del leader di Damasco, alleato dell’Iran,è dunque quello di unire il mondo arabo attorno ai palestinesi per combattere contro Israele, che oggi ha condotto raid aerei contro gli aeroporti siriani di Aleppo e Damasco dobe vi sono depositi di armi iraniane custoditi dagli Hezbollah libanesi filo-iraniani presenti in Siria. Lo riferiscono media panarabi che citano fonti della sicurezza siriane.

Il ministero della difesa siriano ha detto che i raid aerei israeliani sugli aeroporti di Damasco e Aleppo hanno danneggiato le piste di atterraggio dei due scali aerei internazionali.Secondo i dati preliminari raccolti dai media siriani, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno sparato sulle piste ed entrambi gli scali danneggiandoli.

”Il presidente siriano, Bashar al Assad, nel corso di una telefonata con l’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, ha sottolineando la necessità “di un’azione rapida a livello arabo e islamico per proteggere il popolo palestinese, in particolare nella Striscia di Gaza, e per fermare i raid israeliani contro bambini e donne”.Secondo quanto riporta l’agenzia siriana Sana, i due presidenti, hanno affermato la loro posizione “a sostegno del popolo palestinese nell’affrontare i crimini a cui è sottoposto e la sua legittima resistenza a difendere la sua giusta causa e ripristinare i suoi diritti usurpati”.