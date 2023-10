Israele bombarda anche l’Onu: 12 operatori uccisi”. La denuncia dell’UNRWA – VIDEO

“ A Gaza 12 operatori dell’Onu uccisi dai bombardamenti israeliani: assistiamo nelle nostre scuole 200mila profughi, ma anche le scuole vengono bersagliate”

Lo afferma in una intervista a Rainews2 4 la portavoce dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi Juliette Touma. L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha dichiarato tramite il proprio profilo Twitter che sono salati a 12 membri del suo personale i morti a Gaza dal 7 ottobre. Ieri la vicedirettrice per gli affari di Gaza, Jennifer Austin, – come si vede nel video – aveva parlato di undici vittime fra i dipendenti dell’agenzia, tra cui un insegnate, un dottore e un ingegnere.