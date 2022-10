“Israele fornirà armi a Kiev”, Medvedev: “Mossa avventata, distruggerà relazioni tra nostri Paesi”

L’Iran appoggia la Russia? Israele manderà armi a Kiev e da Mosca si parla di “distruzione delle relazioni diplomatiche”

I droni kamikaze ed i missili iraniani usati dall’esercito russo per colpire l’Ucraina sono oggi al centro delle polemiche con l’UE e non solo. “La consegna da parte dell’Iran di missili balistici alla Russia è una chiamata per Israele, perché fornisca aiuto militare all’Ucraina”. Lo ha dichiarato con un tweet il ministro israeliano per la Diaspora, Nachman Shai.

Il messaggio, che è stato retwittato da alcuni media ucraini, fra cui il Kyiv Independent, ha mandato Mosca su tutte le furie con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev che su Telegram scrive: “Sembra che Israele fornirà armi al regime di Kiev. Una mossa molto avventata. Distruggerà tutte le relazioni tra i nostri Paesi”.

Medvedev lancia poi una stoccata a Israele accusando come sempre Kiev di essere un regime filo-nazista: “Se vengono fornite armi, allora è tempo che Israele dichiari Bandera e Shukhevych propri eroi”.