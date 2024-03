Israele, governo in bilico: il ministro Gantz  va in Usa e Netanyahu lo sconfessa

La radio dell’esercito israeliano ha reso noto che l’ambasciata israeliana a Washington non accompagnerà la visita del ministro Benny Gantz, né parteciperà alle sue riunioni politiche

L’annuncio segue la notizia, data dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, secondo cui la visita dell’ex capo di Stato maggiore, che comincia oggi a Washington per continuare poi a Londra, avviene senza il coordinamento con il primo ministro Benjamin Netanyahu che ha “ricordato” a Gantz che c’è “un solo premier”.

La notizia del viaggio si accompagna alla ormai chiara insofferenza del presidente americano Joe Biden nei confronti di Netanyahu per la condotta della guerra a Gaza, un’insofferenza che si somma all’irritazione per i controversi alleati di governo dell’estrema destra messianica, come Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. In un’intervista la settimana scorsa, il capo della Casa Bianca ha avvertito che “questo governo incredibilmente conservatore, con Ben-Gvir e altri…”, fara’ perdere allo Stato ebraico “il sostegno di tutto il mondo, e questo non e’ nell’interesse di Israele”.