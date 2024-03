Muore colto da malore improvviso mentre è in volo: inutile l’intervento del personale di bordo

La vittima di un malore improvviso è Gianpietro Scomparin, di anni 57, tecnico informatico dell’ospedale Giovanni XXIII di Monastier, a Treviso



È accaduto venerdì primo marzo. Scomparin si è imbarcato all’aeroporto Canova di Treviso insieme ad un collega, amministratore delegato del gruppo sanitario dell’ospedale, diretto ad un congresso europeo di radiologia a Vienna, quando, nel corso della fase di atterraggio, proprio il collega si è accorto che il 57enne aveva gli occhi chiusi. In un primo momento ha pensato che stesse riposando, ma poco dopo si è accorto che l’uomo aveva perso conoscenza.

Il personale di bordo è intervenuto immediatamente ed ha messo in atto tutte le procedure di emergenza, tentando di rianimare Scomparin con il defibrillatore per oltre mezz’ora, ma purtroppo inutilmente. All’atterraggio, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, Gianpietro è deceduto, a causa di un malore improvviso in volo. Gianpietro Scomparin, viveva a San Donà di Piave, non lontano da Venezia, dove conduceva una vita serena insieme ai suoi due figli, di 19 e 21 anni.