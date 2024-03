Usa. Trump vince le primarie in 3 Stati in un solo giorno. Vittoria simbolica per Haley a Washington

Donald Trump sbanca in tre Stati e dopo le diverse vittorie riportate ieri nei caucus in Missouri, Michigan e Idahosi avvicina spedito alla nomination repubblicana. Nikki Haley ottiene una vittoria è puramente simbolica a Washington

In solo tre giorni Donald Trump si è avvicinato alla nomina presidenziale repubblicana, ottenendo vittorie decisive nei caucus del Missouri e dell’Idaho e travolgendo i restanti delegati del GOP del Michigan alla convention nazionale del partito. Il tycoon si è aggiudicato tutti i 39 delegati in palio alla convention del caucus a Grand Rapids, la maggior parte dei 16 delegati assegnati in base alle primarie statali del Michigan all’inizio della settimana e tutti i delegati nei caucus dell’Idaho e nel Missouri. Finora Trump ha vinto in maniera schiacciante tutte le primarie e prevede di aggiudicarsi la nomina con il Super Tuesday di domani, quando 15 stati voteranno contemporaneamente insieme alle Samoa americane.

Nikki Haley, ha vinto la consultazione tenutasi nei tre giorni del weekend a Washington, la 52enne ex ambasciatrice all’Onu ha ottenuto il 62,8% delle preferenze, ovvero 1.274 voti, rispetto all’ex inquilino della Casa Bianca che si è fermato al 33,3% con 676 preferenze. La vittoria è puramente simbolica, dato che in palio c’erano solo 19 dei 2.429 delegati del Grand Old Party in un distretto peraltro a fortissima maggioranza democratica.

Duro e sprezzante il commento arrivato dall’ex presidente che ha chiamato Haley “cervello di gallina” per aver speso “sforzi e denaro” per un distretto marginale e l’ha ribattezzata “la regina della palude”, con il soprannome che Trump ha dato alla capitale degli Stati Uniti accusata di essere popolata solo da repubblicani dell’establishment. Il successo dell’ex ambasciatrice all’Onu, che arriva dopo una serie di nette sconfitte, non cambia la storia di queste primarie del Grand Old Party.

L’ambasciatrice ex membro delle Nazioni Unite, che esorta il suo partito a prendere le distanze dall’ex presidente, si è impegnata a rimanere in corsa almeno fino al Super Tuesday di domani, quando si voterà in 15 stati contemporaneamente insieme alle Samoa americane.