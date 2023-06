Italia in guerra contro la Russia? Prof Alessandro Orsini: “Roma si prepara a mandare soldati in Ucraina” e si appella a Schlein

Preannuncia sventura Alessandro Orsini, che non solo vede il concreto rischio che l’Italia entri direttamente nella guerra in Ucraina al fianco della NATO, ma accusa anche Bonaccini del PD di essere uomo della NATO che spingerà il PD a votare in parlamento per l’ingresso di Roma nella guerra contro Mosca

Il professor Alessandro Orsini questa volta annuncia la catastrofe: “L’Italia si prepara a inviare i soldati in Ucraina, ma questo non deve essere detto agli italiani. Il trambusto nel Pd è legato a questo scenario”, dice il prof. su Facebook.

Stefano “Bonaccini è l’uomo che, al momento giusto, se richiesto dalla Casa Bianca, dovrà spingere il Pd a votare per l’ingresso in guerra dell’Italia contro la Russia”, dice ancora Orsini, che spiega: “Nella struttura gerarchica del Pd, Bonaccini è soggetto al falco-guerrafondaio Paolo Gentiloni, vero garante di quest’operazione”.

Orsini ricorda che proprio oggi “inizierà in Germania e durerà fino al 23 giugno la più grande esercitazione aerea della storia della Nato. L’obiettivo di questa esercitazione è la guerra con la Russia”. Dunque: “da una parte, la Nato si esercita per la guerra con la Russia; dall’altra, Bonaccini fa il suo lavoro per la Nato nel Pd”.

Il professore termina il suo intervento appellandosi alla segretaria del PD Elly Schlein: “Nessuno vi spiega queste cose perché il sistema dell’informazione in Italia sulla politica internazionale è completamente corrotto. Schlein, non mollare. – lancia l’appello Orsini – Tu appartieni al movimento pacifista, non rinnegare la tua storia, non rinnegare te stessa per il potere.”