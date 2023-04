Kherson è quasi caduta: “Pronti a evacuazione di massa”, russi continuano a bombardare con missili di precisione

L’amministrazione di Kherson si sta preparando a un’evacuazione di massa: “se si intensificano gli attacchi dell’esercito russo”

Immagini di una zona bombardata dai russi a Kherson

Kherson è oggi sul punto di cadere. La città nota per essere stata “riconquistata” a novembre scorso dall’esercito russo senza neppure combattere, dato che le forze russe hanno ritirato la linea del fronte, è oggi sotto l’amministrazione ucraina che si sta preparando per un’evacuazione di massa nel caso in cui dovessero aumentare i bombardamenti russi.

Lo riferisce il Kyiv Independent citando il governatore Oleksandr Prokudin che ha dichiarato che a causa dell’aumento degli attacchi russi nell’oblast e in tutto il Paese, ha ordinato di preparare i mezzi di evacuazione per un numero maggiore di persone.

Navi russe bombardano Kherson dal Mar Nero

Le strade per fuggire sono già state identificate, ha spiegato anche il Kyiv Independent, così come come sono stati identificati i rifugi per accogliere la popolazione.

L’esercito del Cremlino ha lasciato Kherson nel novembre scorso ritirandosi sulla sponda orientale del fiume Dnipro e da allora ha bombardato senza sosta da posizioni sicure e dalle navi sul mar Nero.