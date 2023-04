Orsini su possibile evacuazione di massa ucraina da Kherson: “Il problema per Kiev non era entrare in città, ma mantenerla”

E’ un semplice “ve lo avevo detto”, ma il professore orsini ricorda come effettivamente la situazione che oggi si manifesta a Kherson fosse stata prevista da lui da lungo tempo Il Prof Alessandro Orsini su Facebook: “Ricordate gli insulti violenti che ho ricevuto e gli attacchi frontali da Repubblica, tipo Concita De Gregorio e Cappellini a Piazza Pulita vari, dopo la ritirata dei russi da Kherson? Ricordate i tweet insultanti contro di me di Calenda ed io che invitavo alla moderazione, alla ragione e che, tra mille insulti violenti, dicevo: “Piano, non esultate, a Kherson sarà un bagno di sangue, la Russia distruggerà tutto”? Ricordate che dicevo che il problema degli ucraini non era soltanto entrare a Kherson senza combattere, ma anche mantenere la città? Ricordate tutto questo? Ricordate che poi a Kherson fu un bagno di sangue a Natale e tutti i giorni successivi come avevo previsto? Questa è la dichiarazione dell’ultima ora del governo ucraino: «Pronti all’evacuazione di massa da Kherson a causa dell’offensiva russa». L’amministrazione ucraina della regione di Kherson si sta preparando per un’evacuazione di massa.” Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/