Pupo in giuria al Festival di Sanremo russo “Road to Yalta” in programma il 2 maggio al Palazzo di Stato del Cremlino

I l prossimo 2 maggio Pupo sarà in giuria al Festival “ Road to Yalta” considerato il Festival di Sanremo russo, nella splendida location de l Palazzo di Stato del Cremlino

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è uno dei cantanti italiani più amati in Russia e sarà come “ospite speciale”, oltre che giurato nel galà del 2 maggio “Road to Yalta” considerato il Festival di Sanremo russo, in programma nella sontuosa cornice del Palazzo di Stato del Cremlino dove è stata ricavato un teatro da 6mila posti. Il cantate italiano, da sempre popolarissimo in Russia, compare sul sito dell’evento.

Il programma, come si legge sul sito ufficiale, prevede che le canzoni russe verranno eseguite in diverse lingue del mondo in duetto con le star del palcoscenico russo e il cantante italiano è “special guest”, come si riporta con enfasi in home page.

Anche su Instagram la partecipazione di Pupo è messa in grande evidenza: il “leggendario italiano, il cantante che ha conquistato i cuori russi molto tempo fa – viene scritto – è stato membro della giuria nel 2021 ed è stato addirittura protagonista sul nostro palco con una canzone”. Nel videoclip Pupo assieme al collega italiano Thomas Grazioso, al cantante russo Ernest Matskiavichius e alle musiciste della Otta-Orchestra canta Bella ciao sul palco della manifestazione che due anni fa si svolgeva come da tradizione a Yalta, in Crimea.

Non è la prima volta che Pupo vola in Russia per motivi professionali, dato che è molto amato dai russi, ma certo nel 2021 la situazione era senz’altro molto diversa da quella attuale. Contattato, l’artista non ha voluto rilasciare commenti.