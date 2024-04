Kiev al buio, azienda elettrica: russi hanno distrutto il 100% della produzione Centerenergo. A Kharkiv 200.000 persone senza luce

La Russia ha distrutto il 100 percento della capacità di produzione dell’azienda energetica statale ucraina Centerenergo, una delle 3 società di produzione ucraine, con il bombardamento notturno alla centrale elettrica di Trypilska, nel distretto di Kiev

Lo ha dichiarato a Interfax Andri Gota, presidente della società Centerenergo. “Un giorno nero nella storia del Centerenergo. A seguito del massiccio attacco di oggi, tutta la nostra produzione è stata distrutta. Tutti i nostri lavoratori sono vivi, ma siamo molto feriti”, ha riferito il servizio stampa della ditta. Durante la notte e le prime ore del mattino, la Russia ha lanciato un pesante attacco missilistico e di droni contro le infrastrutture energetiche ucraine che hanno completamente distrutto la centrale elettrica di Trypilʹsʹka Tes, nel distretto di Kiev.

A Kharkiv dopo il pesante raid russo nella regione nord-orientale, 200.000 persone sono senza elettricità. Lo annuncia l’operatore della rete nazionale ucraina Ukrenergo che ha affermato che le sottostazioni elettriche e i generatori in cinque regioni sono stati danneggiati.“Gli occupanti hanno lanciato almeno dieci attacchi contro infrastrutture critiche di Kharkiv e nella regione. Per ora non ci sono vittime. Le informazioni sono in aggiornamento. Stiamo già registrando interruzioni di corrente”, si legge nel post di Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione.