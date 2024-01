Kiev allarmata: rischio che Orbán possa ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio europeo

A Kiev c’è preoccupazione per l a candidatura del presidente del Consiglio europeo Charles Michel alle elezioni del 2024, Orban ne potrebbe approfittare

Secondo un ragionamento del “Kyiv Independent”, nel caso in cui sia eletto Charles Michel presidente del Consiglio europeo, a metà luglio entrerà all’Europarlamento e a quel punto i leader Ue dovranno nominare rapidamente un successore per il suo posto vacante al Consiglio. Poiché l’Ungheria a luglio assumerà la presidenza di turno del Consiglio, se i membri dell’Ue non si accorderanno rapidamente su un candidato, il primo ministro ungherese Viktor Orban potrebbe ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio.