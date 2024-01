Usa. Segretario alla Difesa Austin ricoverato in rianimazione, Biden all’oscuro per 3 giorni: “Difesa senza un capo”

Il numero uno della difesa americana, Lloyd Austin, ha dichiarato di essersi sottoposto a “un intervento medico” e si è assunto la responsabilità di non aver comunicato la situazione neanche al presidente Joe Biden

Lo rivela “Politico”, citando due dirigenti Usa: il “buco” durante il quale il paese è stato senza un capo delle forze armate per tre giorni, durante ii quali neanche il presidente Biden sarebbe stato informato.

“Sono molto felice di essere in via di guarigione e non vedo l’ora di tornare presto al Pentagono”, ha dichiarato Austin, 70 anni, in un comunicato, senza approfondire le sue condizioni di salute o l’intervento cui si è sottoposto. “E’ importante dire questo – ha aggiunto – si trattava di una procedura medica di mia competenza e mi assumo la piena responsabilità sulla divulgazione” della notizia.

Ma ciò che ha allarmato l’opinione pubblica è che lo stesso presidente Joe Biden non era stato informato dal Pentagono del ricovero del segretario alla Difesa. Sempre secondo “Politico”, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, insieme ad altri alti dirigenti della Casa Bianca, ha saputo solo tre giorni dopo dell’ospedalizzazione di Austin, mettendo – solo allora – subito a conoscenza il commander in chief, il presidente.

Le fonti hanno affermato che è altamente improbabile che Austin avesse comunicato la notizia a Biden in privato prima che Sullivan fosse informato. “Se Sullivan non lo sapeva, non poteva saperlo nemmeno il presidente”, ha detto uno di loro. “Chi gli avrebbe detto delle condizioni di Austin se non Sullivan? E se qualcuno lo avesse detto al presidente, Sullivan sarebbe stata la sua prima chiamata”, ha aggiunto.

La Difesa USA di fatto è rimasta per tre giorni senza un capo in carico e proprio in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente sono aumentate a causa della guerra tra Israele e Hamas, con le forze sostenute dall’Iran nello Yemen che colpiscono le rotte di navigazione e altre in Iraq e Siria che attaccano le truppe statunitensi con razzi e droni. Un momento non esattamente “adeguato” per tenere nascosta una notizia di questa rilevanza, e soprattutto la Difesa USA per tre giorni senza un capo in carica.