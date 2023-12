Kiev attaccata pesantemente dai russi con missili, bombardate anche Kharkiv e Kherson: tutti gli aggiornamenti

Questa mattina Kiev è stata attaccata pesantemente dall’esercito russo con missili lanciati da un aereo strategico Tu-95MS. Missili anche su Kharkiv colpita 6 volte e Kherson



Lo riferisce il capo militare della città Sergy Popko, citato da Unian: “Dopo una pausa di 79 giorni, il nemico ha ripreso gli attacchi con missili da crociera Tu-95MS. In precedenza, circa 10 bombardieri avevano lanciato missili da crociera del tipo X-101/555/55 da Engels sull’Ucraina”. Popko, con la solita proaganda ha aggiunto che “Nessun obiettivo nemico ha raggiunto la capitale grazie ai mezzi di difesa aerea”. Ma poco dopo il portavoce delle forze aeree ucraine, Yuriy Ignat, ha dichiarato ai media statali che “Sono stati lanciati 19 missili da crociera X101/X555. E le nostre difese aeree hanno ottenuto un risultato niente male: 14 missili da crociera distrutti”. Quindi almeno 5 missili avrebbero colpito la capitale.

Anche la città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, è stata colpita da diversi missili russi. Lo hanno annunciato le autorità. “Gli occupanti hanno colpito Kharkiv sei volte”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, precisando che un ferito è stato curato sul posto. “Sono stati colpiti i quartieri di Kholodnohirskyi e Shevchenkivskyi”, ha aggiunto, spiegando che, secondo le prime informazioni, si trattava di missili S-300. Synegubov ha anche detto che sono stati danneggiati edifici residenziali.

Sempre nella notte Kherson è stata oggetto di raid russi. Negli attacchi tre persone sono rimaste ferite e in una fabbrica nella città c’è stata una perdita di ammoniaca, segnalata come di lieve entità e sotto controllo, hanno detto le autorità locali. Le forze russe sono posizionate a est del fiume, da dove stanno continuando a sparare su Kherson, provocando morti e feriti tra i civili. Roman Mrochko, capo dell’amministrazione militare della città di Kherson, ha riferito che gli attacchi russi hanno danneggiato il collegamento a un’unità di refrigerazione in una fabbrica alimentare industriale, provocando una perdita di ammoniaca.

Il ministero degli Interni ucraino ha reso noto che nell’attacco dell’esercito russo contro l’est dell’Ucraina durante la notte un civile è rimasto ucciso e altri quattro feriti. Nella “Regione di Dnipropetrovsk: il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Pavlograd, una persona è stata uccisa. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Regione di Kiev: a seguito della caduta di frammenti di obiettivi nemici abbattuti, ci sono danni a case private in diverse comunità della regione”, ha riferito il ministro degli Interni Igor Klymenko.

Sempre “Nella notte dell’8 dicembre 2023, i russi hanno attaccato l’Ucraina con droni del tipo “Shahed” dalla regione Primorsko-Akhtarsk della Federazione Russa e missili guidati antiaerei S-300 dal territorio della regione di Belgorod della Federazione Russa”. Così in un report dello stato maggiore ucraino

L’esercito russo continua ad aumentare la pressione sulle linee del fronte orientale di Avdivka e Bakhmut, dove nelle ultime 24 ore le forze ucraine dicono di aver respinto piu’ di 50 attacchi. “Le truppe ucraine continuano a tenere a bada il nemico, che sta ancora cercando di accerchiare Avdivka”, si legge nel comunicato militare dello Stato Maggiore di Kiev, che riferisce di 30 attacchi respinti dall’Ucraina giovedi’ nella cittadina vicina alla citta’ occupata di Donetsk, diventata una priorita’ per la Russia. Nonostante – secondo Kiev – l’elevato numero di vittime, i russi hanno ottenuto guadagni non sostanziali nell’area. Si continua a conbattere anche a Bakhmut, secondo il bollettino di guerra di Kiev, “24 attacchi russi sono stati respinti dall’Ucraina nel sud della citta’ occupata dai russi. “