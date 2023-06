Kiev continua la controffensiva e Mosca continua a bombardare a tappeto e a distruggere Leopard e Bradley

Kiev comunica che è in piena controffensiva, ma Mosca continua a bombardare a tappeto, continuando la strategia “terra bruciata” adottata a Bakhmut

L’esercito ucraino dice di essere avanzato a Bakhmut per 1400 metri, ma non ci sono prove. Notizia smentita da Mosca che risponde con video in cui mostra diversi tank tedeschi Leopard 2 distrutti, che sommati sarebbero circa una decina e molti più Bradley americani. Facendo due conti, anche se l’avanzata fosse vera, il prezzo pagato per i 1400 metri, sarebbe di svariati miliardi, ovvero il costo dei mezzi forniti dall’Occidente.

Anche nella notte la situazione, da quanto si apprende dai comunicati di ambedue le parti, la situazione non sembra cambiata. Mosca fa sapere di avere respinto due attacchi nell’area di Bakhmut. “Le forze armate russe hanno respinto due attacchi ucraini nei pressi di Bakhmut, nel Donbass”. Lo riferisce la Tass, citando fonti militari. Secondo il report, l’aviazione ha colpito le roccaforti nemiche nell’area degli insediamenti di Belogorovka, Krasnoye, Kleshchievka e Novgorodskoye. Inoltre l’artiglieria ha distrutto tre postazioni di tiro con mortai da 120 mm a Verkhnekamenskoye e Krasnoye, nonché un deposito di munizioni nell’area di Belaya Gora e una stazione radar ad Avdivka.

Anche l’oblast di Kherson continua ad essere bombardata dai russi e il governatore della regione, Oleksandr Prokudin su Telegram ha reso noto che: “Cinque civili sono rimasti feriti durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale. Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 41 attacchi, sparando 247 proiettili da mortai, artiglieria, lanciarazzi multipli Grad, droni e aerei… L’esercito russo ha preso di mira le aree residenziali degli insediamenti della regione. Cinque persone sono rimaste ferite a causa dell’aggressione russa”, scrive Oleksandr Prokudin nel messaggio.

Continuano i feroci combattimenti anche a Zaporizhzhia e Mosca dice di avere inflitto pesanti perdite al nemico e di avere distrutta altri 4 Leopard e 5 Bradley.

Le forze armate russe affermano di aver respinto l’avanzata ucraina nella regione di Zaporizhzhia e in quella del Donetsk meridionale infliggendo pesanti perdite alle forze nemiche. “Le perdite totali delle forze ucraine nelle aree sopra menzionate in un giorno ammontano a 300 soldati, 9 carri armati, inclusi 4 Leopard, e 11 veicoli da combattimento per la fanteria, inclusi 5 Bradley americani”, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

Nella Repubblica popolare di Donetsk, Mosca dice di avere abbattuto un caccia Mikoyan MiG-29 dell’aeronautica militare ucraina. Lo rende noto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov durante un briefing. “I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto un caccia MiG-29 dell’aeronautica militare ucraina vicino all’insediamento di Platonovka nella Repubblica popolare di Donetsk”, ha detto Konashenkov. “Inoltre, otto droni ucraini sono stati distrutti vicino agli insediamenti di Novobakhmutovka, Kirillovka e Vladimirovka nella Repubblica popolare di Donetsk, Lisichansk nella Repubblica popolare di Lugansk e Peschanoye nella regione di Kherson”, ha detto Konashenkov.