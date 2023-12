Kiev ieri aveva negato e ora ammette: “Ci siamo ritirati da Mariinka”, la città è in mano ai russi

L’esercito ucraino si è ritirato dalla città di Mariinka, nella regione ucraina orientale del Donetsk. Ieri Mosca aveva dichiarato di averne il controllo

Lo ha riferito il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina, Valery Zaluzhny, parlando in conferenza stampa, e lo riporta l’emittente Suspilne. Ieri il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, parlando con il presidente russo Vladimir Putin aveva comunicato che le truppe russe avevano preso il controllo di Mariinka, ma la notizia era stata smentita poco dopo dall’esercito ucraino, con il portavoce Oleksandr Shtupun che aveva riferito che la battaglia per Mariinka era ancora in corso. Oggi invece arriva la conferma che l’esercito ucraino ha abbandonato la città.