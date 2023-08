Kiev lancia altri tre droni su Mosca: abbattuti dalle difese aeree

Nuovo attacco con droni da parte degli ucraini su Mosca, sventato ancora una volta dalla difesa area Russa che pare abbia preso le misure adeguate a questi attacchi

Quello di questa mattina infatti è l’ultimo di una serie di raid aerei contro la capitale, finito con le difese aeree russe hanno un abbattuto droni ucraini nei distretti di Mozhaisky e Khimki.

Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. “Un terzo è stato bloccato prima di schiantarsi contro un edificio in costruzione nel centro della città”, ha detto il ministero in un post su Telegram. I quattro aeroporti di Mosca sono stati brevemente chiusi. Uno dei velivoli si è schiantato contro un edificio in costruzione nel centro della città. Chiusi e subito dopo riaperti gli aeroporti.