Muore colto da malore improvviso: 66enne trovato in casa a Menfi dopo almeno 10 giorni dal decesso

Probabilmente è stato colto da un malore improvviso mentre era in casa da solo ed è deceduto: il corpo ritrovato dopo oltre 10 giorni

La vittima è Calogero Fratantoni, 66enne di Menfi ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Blandina a Menfi. L’uomo da diversi giorni non si vedeva più in giro e il sindaco Vito Clemente ha deciso di chiedere un intervento alle forze dell’ordine.

Nell’abitazione del 66enne sono arrivati i carabinieri insieme ad una squadra dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso ed hanno fatto il triste ritrovamento: Fratantoni, era riverso sul pavimento della cucina, morto probabilmente da diversi giorni, 10, forse 12 giorni. L’uomo, viveva da solo e si ipotizza che il malore improvviso, non gli abbia lasciato il tempo di chiedere aiuto.