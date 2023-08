Raid russi con droni nella regione di Odessa: distrutti depositi e impianti per l’esportazione del grano

Un attacco di droni russi ha colpito la regione meridionale di Odessa in Ucraina, colpendo le infrastrutture cerealicole utilizzate per esportare il grano

Lo ha reso noto il governatore locale. “Ci sono attacchi ai complessi di produzione e di trasbordo… I granai sono tra le strutture danneggiate”, ha scritto Oleg Kiper su Telegram, aggiungendo che non ci sono state vittime civili.

“Le forze di difesa aerea hanno distrutto 9 droni Shahed-136/131 – ha aggiunto Kiper -. Purtroppo sono stati colpiti i complessi di produzione e di trasbordo dove è scoppiato un incendio su una superficie totale di 700 metri quadrati. Alle 6:00 del mattino (le 5:00 in Italia, ndr), l’incendio è stato circoscritto. I danni comprendono anche le strutture di stoccaggio dei cereali. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto… Non ci sono state vittime civili”.

Potenti esplosioni sono state udite nel porto della città di Izmail, nella regione di Odessa, quasi un’ora e mezza dopo l’annuncio di un allarme raid aereo. Lo riporta la pubblicazione “News of Odessa”. Anche i residenti della vicina città portuale di Reni – riferisce l’agenzia Tass – sono stati avvertiti del pericolo aereo.

Nella regione di Sumy, un drone russo ha colpito un istituto scolastico a Romny, una cittadina nell’Ucraina orientale: l’edificio è stato completamente distrutto. 😮 ha reso noto l’amministrazione militare regionale, come riporta l’emittente statale Suspilne. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.