Kiev si accorge che le sanzioni contro Mosca sono fallite: “Il 95% dei componenti stranieri in armi russe è occidentale”

“Fino al 95% dei componenti critici di produzione straniera trovati nelle armi russe distrutte in Ucraina provengono da Paesi occidentali”

Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “Non si tratta di azioni governative ma piuttosto di aziende private, e le esportazioni che entrano in Russia non sono necessariamente beni militari ma anche prodotti a duplice uso o civili e persino elettrodomestici. Qualunque cosa siano, finiscono per volare in Ucraina per commettere crimini di guerra, uccidere persone e distruggere infrastrutture critiche”.

Il governo ucraino quindi dopo due anni di guerra si accorge che le sanzioni contro la Russia non funzionano e che Mosca continua a comprare e soprattutto vendere merci di ogni genere con l’Occidente.