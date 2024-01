Mosca dopo la smentita di Parigi conferma le accuse su mercenari francesi in Ucraina: “Ne abbiamo uccisi oltre 60”

La smentita di ieri del governo francese non placa l’ira di Mosca sulla presenza di mercenari francesi che combattono al fianco delle truppe ucraine, confermando che le forze russe ne hanno uccisi oltre 60 in un attacco a Kharkiv

A ribadire oggi le accuse è il portavoce del Cremlino, Dmistry Peskov: “Abbiamo affermato più di una volta che ci sono molti mercenari stranieri che combattono per conto del regime di Kiev, e ogni volta questa nostra affermazione trova conferma”, ha detto Peskov, citato dall’agenzia Tass, confermando che oltre 60 mercenari stranieri, di cui molti “francesi”, sono stati uccisi in un bombardamento compiuto dalle forze russe a Kharkiv, in Ucraina. “La sera del 16 gennaio le forze armate russe hanno compiuto un bombardamento di precisione su un punto di raccolta provvisoria di combattenti stranieri nella città di Kharkiv, la maggior parte dei quali erano mercenari francesi”, afferma il ministero, aggiungendo che l’edificio è stato “completamente distrutto”, così come 60 militari, mentre “oltre 20 sono stati portati strutture mediche”.

Dopo l’accusa, ieri il ministero degli Esteri francese ha smentito la notizia, definendola “una nuova grossolana manipolazione russa”. La Francia “non ha mercenari” in Ucraina,afferma il Ministero degli Esteri francese, in risposta alle affermazioni di Mosca che ribadisce di avere colpito un edificio che ospita “mercenari francesi” a Kharkiv.

“La Francia non ha piu’ mercenari, ne’ in Ucraina, ne’ altrove, a differenza di altri. Questa e’ una nuova grossolana manipolazione russa. Non bisogna dargli piu’ importanza delle precedenti e di quelle che non mancheranno di arrivare”, ha aggiunto il Quai d’Orsay. La Russia ha rivendicato mercoledi’ un attacco condotto la sera prima su un edificio in cui erano schierati “mercenari francesi” a Kharkiv, la seconda citta’ dell’Ucraina, dove le autorita’ locali avevano riferito di 17 civili feriti.”Mentre il Ministero della Difesa russo afferma di aver ucciso piu’ mercenari francesi”, in realta’ hanno colpito “le infrastrutture energetiche e mediche”, ha reagito Parigi sul social network X (ex Twitter).