La Chiesa ortodossa ucraina si prepara a lasciare il Monastero delle Grotte di Kiev dopo 1000 anni

Il 10 marzo scorso funzionari ucraini hanno intimato alla Chiesa ortodossa ucraina (Uoc) di lasciare entro il 29 marzo il monastero delle Grotte di Kiev, la cui storia risale a 980 anni fa

I monaci del Monastero delle grotte a Kiev si prerarano a lasciare la storica struttura ormai millenaria. Alcuni libri vengono portati via dalla biblioteca e altri vengono distribuiti gratuitamente ai parrocchiani devoti.

Le autorità ucraine, nella loro guerra contro Mosca che è diventata ormai anche religiosa ed ideologica, hanno obbligato i monaci a lasciare il loro monastero entro il 29 marzo.

A nulla è servito l’appello del patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill in cui chiedeva che l’Ucraina non chiudesse e allontanasse forzatamente i monaci dai monasteri e dalle strutture da sempre sotto il patriarcato di Mosca. In Ucraina neppure la Chiesa è al sicuro dal conflitto ed i raid dei servizi segreti ucraini contro i monaci ortodossi ne sono la prova più evidente, con l’odio religioso che monta per le strade e da entrambe le fazioni.