La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici oggi: lanciati da Pyongyang verso il Mar del Giappone

L’esercito della Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio da Pyongyang. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando lo stato maggiore delle forze armate sudcoreane. “Il Nord ha lanciato due missili a corto raggio dal distretto Sunan di Pyongyang verso il Mar del Giappone”, ha scritto l’agenzia. Secondo l’esercito sudcoreano, il lancio è avvenuto alle 16:32 ora locale, le 08:32 italiane.

“Intensificheremo il monitoraggio e rimarremo in piena allerta in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”, ha affermato Seoul. La Corea del Nord negli ultimi mesi ha portato avanti un numero di test balistici senza precedenti proprio in risposta alla crescente presenza americana nella penisola.