La nave spaziale SpaceX di Elon Musk esplode in volo poco dopo il decollo: test fallito

È fallito il test per starship di spacex: la nave spaziale di Elon Musk, che dovrebbe raggiungere la luna e marte: è esplosa subito dopo il decollo da starbase, lo spazioporto privato di Spacex a Boca Chica, in Texas

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023