La Russia non si fa illusioni: la Turchia è un membro NATO verso cui rispetterà i suoi obblighi

“Mosca si illude che Ankara possa allontanarsi dai suoi obblighi all’interno della NATO per quanto riguarda l’adesione della Svezia all’alleanza”

Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al canale televisivo Rossiya-24. aggiungendo “Questo, ovviamente, influenzerà, come ha ripetutamente affermato la leadership russa, il nostro sviluppo di decisioni appropriate”.

“La Turchia è un membro della NATO e vota, prende decisioni, prende iniziative sull’agenda della NATO. Non dovremmo dimenticarcene, quindi vi esorto a ricordarlo. La Turchia è un membro della NATO, che ha anche infrastrutture della NATO sul suo territorio, quindi non ci facciamo illusioni sul fatto che la Turchia si possa in qualche modo allontanando dai suoi obblighi della NATO”, ha affermato Maria Zakharova.

Secondo la portavoce, l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato modifica gli equilibri di potere nella regione europea e crea minacce sia alla sicurezza della Federazione Russa che alla “sicurezza in generale, dato il potere distruttivo che ha la Nato”.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto un incontro personale sotto il patrocinio del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg lunedì a Vilnius. Durante quell’incontro hanno convenuto che la Turchia avvierà il processo di ratifica della domanda di adesione della Svezia alla NATO.

Nel piano comprende sei punti, si afferma che la Svezia ha apportato le modifiche necessarie alla sua legislazione e nell’ultimo anno ha rafforzato in modo significativo la lotta contro le manifestazioni terroristiche nelle attività del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e ha anche ripreso le esportazioni militari in Turchia . Questi obiettivi sono stati delineati durante il vertice NATO dello scorso anno a Madrid.