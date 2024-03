La Russia pronta a schierare l’esercito al confine con la Finlandia a tutela dei propri interessi nazionali

La Russia pronta a schierare le sue truppe lungo il confine con la Finlandia

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista alla tv statale e all’agenzia di stampa Ria Novosti. Il leader russo ha criticato l’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato, affermando che “questo è (stato) un passo assolutamente privo di significato (per la Finlandia e la Svezia) dal punto di vista della tutela dei propri interessi nazionali”. E ha aggiunto: “Non avevamo truppe lì (al confine finlandese), ora ci saranno. Non c’erano sistemi di distruzione lì, ora appariranno”.