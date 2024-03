Russia. Domani al voto 115 milioni di persone, scontata l’elezione di Putin che punta all’85% dei consensi

Da domani ai vota in Russia ma anche nelle zone dell’Ucraina annesse e in Transnistria: l’obiettivo di Vladimir Putin, la cui elezione è più che scontata è superare la soglia dell’85% dei consensi



Da domani venerdì a domenica, urne aperte in Russia per le elezioni presidenziali, una novità il voto per le presidenziali in tre giorni, il cui scopo è di aumentare l’affluenza alle urne e sarà attivo anche il voto elettronico. L’obiettivo del Cremlino è una vittoria di Vladimir Putin con l’80-85 per cento dei voti e una affluenza alle urne di almeno il 70 per cento.

Vladimir Putin, che per la prima volta si presenta come indipendente, avrà tre avversari: Nikolay Kharitonov, del Partito comunista, Vladislav Davankov, del Partito dei nuovi popolari e Leonid Slutsky, del partito Liberal democratico. In Russia hanno diritto al voto 112,3 milioni di persone, 1,9 milioni all’estero e 12mila al centro spaziale di Baikonour, in Kazakistan. Inoltre si voterà nei territori dell’Ucraina annessi e solo domenica anche nella regione della Transnistria, inclusa entro i confini della Moldova, decisone che ha scatenato le proteste di Chisinau, e nelle sedi diplomatiche dei Paesi stranieri, anche se in un primo momento il ministero degli Esteri aveva spiegato che si stava valutando l’opportunità di non consentire il voto nei Paesi che Mosca considera come non amici. In Italia ci saranno 4 seggi elettorali (in Ambasciata a Roma e nei Consolati di Milano, Genova e Palermo), aperti però solo lunedì e vi potranno votare tutti i cittadini russi che si troveranno in Italia, quindi anche i turisti.

Inutile sottolineare che l’obiettivo del Cremlino è quello di ottenere “numeri impressionanti” per mettere a tacere l’Occidente e dare un chiaro segnale dell’indistruttibilità di Putin e come riporta la Tass, fare capire l’Occidente che “i nostri giovani sono con il nostro presidente, non con gli oppositori in fuga, non con Navalny”.