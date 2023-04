La Slovacchia ha trasferito in Ucraina tutti i 13 caccia MiG-29 promessi a Kiev

“Il trasferimento è avvenuto sul campo in condizioni di massima sicurezza”, ha detto il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nad

Mig-29 slovacchi vengono trasportati verso l’Ucraina su camion, filmato del 26 marzo scorso

La Slovacchia ha consegnato tutti i 13 caccia MiG-29 che aveva promesso all’Ucraina. Ad annunciarlo oggi, il ministero della Difesa slovacco: “il trasferimento è avvenuto a terra in condizioni di massima sicurezza. – dunque gli aerei non hanno volato, così come i video trapelati sul web avevano dimostrato qualche settimana fa – Esprimo la mia gratitudine a tutti i partecipanti in quanto tali casi di trasferimento aereo sono un’operazione logistica davvero complessa e importante”, ha affermato il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nad.

Mosca da parte, sul caso, sua aveva protestato dicendo che la consegna di aerei da combattimento dalla Slovacchia all’Ucraina è stata “una grave violazione dei suoi impegni internazionali per la riesportazione di armamenti russi”.