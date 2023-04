Putin incontra ministro Difesa cinese: “Cooperazione militare russo-cinese rafforza relazioni strategiche”

Il presidente russo ha definito la cooperazione militare tra Mosca e Pechino come “completa e di successo” ed ha sottolineato come le due nazioni si scambino informazioni militari

“La cooperazione militare russo-cinese aiuta a rafforzare le relazioni strategiche e basate sulla fiducia tra i due paesi”: lo ha dichiarato ieri il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il ministro della Difesa cinese in visita Li Shangfu. All’incontro al Cremlino ha partecipato anche il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.

Putin salutato la cooperazione tra Mosca e Pechino come “complete e di successo”, sottolineando che i ministeri della difesa di Russia e Cina si scambiano informazioni utili e tengono esercitazioni congiunte: “I nostri ministeri della difesa stanno lavorando attivamente. Ci scambiamo regolarmente informazioni utili, collaboriamo nella sfera tecnico-militare, teniamo esercitazioni congiunte in vari teatri operativi: sia in Estremo Oriente, in Europa, in mare, a terra, sia in aria”, ha dichiarato il capo del Cremlino.



Il presidente russo ha ricordato la visita di stato del presidente cinese Xi Jinping in Russia a marzo, quando tra i temi c’era la cooperazione tra i ministeri della difesa, osservando che che il ministro della Difesa cinese “ha un programma di lavoro piuttosto ricco” in Russia.

Il Ministro cinese ha anche in programma di vedere il suo omologo russo, Sergey Shoigu, separatamente per discutere “lo stato attuale e le prospettive per lo sviluppo della cooperazione bilaterale nella sfera della difesa, nonché le attuali questioni di sicurezza globale e regionale”.