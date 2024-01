La storia della Liga nei piedi dei propri campioni

La Liga è stata da sempre, e lo è ancora, uno dei campionati più importanti e più seguiti al mondo. Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid hanno sostenitori sparsi in tutto il pianeta, complici anche i campioni che da sempre decidono di giocare nel campionato spagnolo: da Puskas e Di Stefano a Cruyff, passando per Zidane e Ronaldinho, fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo e Messi, sono questi solo alcuni dei nomi che hanno militato nella Liga nel corso degli anni, facendo innamorare i tifosi di tutte le squadre e incutendo timore negli avversari. D’altronde, quello spagnolo è da sempre uno dei campionati più seguiti nelle scommesse sportive di Betway , catalizzando come detto le attenzioni di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo, sia per la bellezza delle partite che per i campioni che hanno indossato le maglie delle società spagnole.

L’ultimo tandem che ha giocato nella Liga, catalizzato le attenzioni di tutti gli appassionati di calcio per almeno 10 anni, è stato quello formato da Cristiano Ronaldo e Messi. L’uno con la maglia numero 7 del Real Madrid, l’altro con la 10 del Barcellona hanno vinto tutto quello che era possibile vincere con le maglie dei propri club di appartenenza, dividendosi fama e gloria in giro per il mondo, facendo ovviamente le fortune delle rispettive società di appartenenza. Cristiano Ronaldo ad esempio, con la maglia del Real Madrid, ha vinto, tra gli altri, 2 Liga e ben 4 Champions; Messi invece ha vinto 10 volte la Liga e 3 volte la Champions con la maglia del Barcellona. I 2 fuoriclasse hanno scritto le pagine migliori della loro carriera proprio nel campionato di Liga, esaltati da un gioco molto atletico e votato prettamente all’attacco.

Ma vediamo quali sono i moduli più utilizzati in Liga in questi ultimi anni, che ne hanno fatto le fortune di tante squadre, come anche l’Atletico Madrid che ha trionfato in campionato nella stagione 2020/21, ponendo fine al binomio Real-Barca che durata da tempo; un successo molto sentito dai tifosi, come si è evinto soprattutto dai video dell’Atletico Madrid pubblicati sui canali social e non solo, che hanno certificato lo stato di euforia dei propri sostenitori.

I moduli più utilizzati nel campionato spagnolo

Dicevamo dei moduli più utilizzati nel campionato di Liga. A differenza di quanto si possa pensare, molte squadre spagnole utilizzano la difesa a 4, cosa che ad esempio in Italia non avviene, perché si è tornati ad utilizzare spesso la difesa a 3. Sia Real che Barcellona, ma anche il Siviglia e la nazionale spagnola utilizzano proprio i 4 davanti al portiere, completando il resto della squadra con 3 centrocampisti e 3 attaccanti.

C’è da dire che CR7 e Messi hanno giocato, rispettivamente con Blancos e Blaugrana, proprio sfruttando il 4-3-3. Ad utilizzare la difesa a 3 ci sono sono l’Atletico Madrid del Cholo Simeone (non a caso si associa spesso il suo nome a quello di club di Serie A, anche se ha rinnovato da poco il contratto con i Colchoneros) e il Mallorca. In realtà giocare con la difesa a 3 non è sinonimo di difensività, perché proprio l’Atletico Madrid ad esempio, in questa stagione ha al momento il 3° miglior attacco del campionato (39 reti in 19 partite) con la coppia d’attacco Morata-Griezmann in stato di grazia.

L’ultima annotazione che va fatto in riferimento ai moduli utilizzati in Liga è legata al trequartista che sta utilizzando il Real Madrid, e che sta facendo la differenza: parliamo di Jude Bellingham, fenomeno inglese classe 2003, che è passato dal Borussia Dortmund al Real Madrid per circa 103 milioni di euro; in 16 gare ha segnato 13 reti, diventando decisivo con una doppietta nel 1° Clasico disputato in carriera. Dunque aspettiamoci di rivivere altri anni in cui la Liga ci regalerà giocate da sogno e successi che continueranno a renderlo uno dei campionati più importanti al mondo, al netto anche delle nuove frontiere che potrebbero aprirsi nel mondo del calcio, come quello della Superlega che tanto farà discutere in futuro.