La Turchia blocca due navi che l’Inghilterra dona all’Ucraina: “Non potranno passare dal Bosforo”

la Turchia per evitare il coinvolgimento della Nato nella guerra tra Russia e Ucraina, ha deciso di non permettere il passaggio nello stretto dei Dardanelli di due navi che Londra ha donato a Kiev

Il governo di Ankara, ieri martedì 2 gennaio, ha annunciato che impedirà il passaggio attraverso il Bosforo e lo stretto dei Dardanelli a due navi dragamine che il mese scorso la Royal Navy britannica ha donato alla marina militare di Kiev. “I nostri alleati sono stati debitamente informati che le navi cacciamine donate all’Ucraina dal Regno Unito non potranno attraversare lo stretto turco per raggiungere il Mar Nero finché la guerra continuerà”, ha riferito l’ufficio del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Ankara ha precisato che con questa decisione ha messo in pratica la convenzione di Montreux del 1936 attivata dalla Turchia allo scoppio del conflitto. Il trattato prevede il divieto di attraversamento degli stretti che dividono l’Europa dall’Asia alle navi che battono la bandiera di parti in conflitto, esentando però quelle che ritornano nelle loro basi.

Fino ad oggi né la Russia né l’Ucraina hanno chiesto di far passare le loro imbarcazioni nel corridoio di mare controllato da Ankara. Il documento, inoltre, non nomina alcun tipo di restrizione per le marine militari di Paesi non coinvolti in una guerra, ma allo stesso tempo decreta che la Turchia ha l’ultima parola sul passaggio di tutte le navi se teme di essere coinvolta in un conflitto. Ad oggi, il governo di Erdogan ha applicato la convenzione in modo meticoloso e imparziale, in modo da evitare una pericolosa escalation che trascinerebbe i Paesi Nato in guerra.