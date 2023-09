La Vicepresidente tedesca del Parlamento Europeo Katharina Barley: “Ucraina nell’UE non prima del 2029”

La Barley, figura di spicco del Partito socialdemocratico tedesco al Parlamento europeo, ha dichiarato di non aspettarsi che l’Ucraina aderirà all’UE durante il prossimo periodo elettorale del Parlamento europeo, che durerà fino al 2029

Ucraina nell’UE? Non è pronta neppure l’Unione stessa. Katharina Barley, attuale vicepresidente del Parlamento Europeo, nonché principale candidata tedesca dell’SPD alle elezioni europee , ha affermato che l’Ucraina non potrà aderire all’Unione Europea prima del 2029, ossia entro la prossima legislatura del Parlamento europeo. A riportarlo è lo Spiegel.



“Se non cambiamo nulla nell’Unione europea, non credo che ciò accadrà”, ha detto Barley sui canali RTL e NTV, aggiungendo però che non ha senso fornire date certe in questo momento. “Non dobbiamo pensare solo all’Ucraina, ma anche all’Unione europea, che deve essere in grado di accettare questo paese”, ha sottolineato l’attuale vicepresidente del Parlamento UE. L’Ucraina è infatti un paese molto grande e per questo l’esponente dell’SPD ha sottolineato che il suo settore agricolo da solo è così vasto che, in base alle norme attuali, i sussidi agricoli dell’UE andrebbero a Kiev e solo ad un’altra nazione: “Dobbiamo cambiare se vogliamo accettare paesi come l’Ucraina”.