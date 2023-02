La Wagner (Russia) conquista il villaggio di Berkhovka a 5 Km da Bakhmut: “Offensiva continua”

La presa di Berkhovka offre ora ampie possibilità alle forze russe di tagliare le vie di rifornimento alle forze di Kiev a Bakhmut, dove continuano aspri combattimenti ad un anno esatto dall’inizio del conflitto

Annunciato dallo stesso Eugeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata che combatte con l’esercito russo, l’assalto a Berkhovka, alla periferia nord-occidentale di Bakhmut è stato concluso con successo: villaggio è completamente sotto il controllo della Wagner.

Noi di Fatti&Avvenimenti.it avevamo scritto il 19 febbraio scorso che il nuovo obiettivo della Wagner nei pressi di Bakhmut – Artemovsk in Russia – sarebbe stato proprio il villaggio conquistato oggi. La conquista del centro ad appena 5 km da Bakhmut continua l’accerchiamento delle forze ucraine all’interno della città, malgrado la resistenza che ancora oppongono.

Artiglieria Wagner bombarda posizioni dell’esercito ucraino su Bakhmut

In città a Bakhmut, i “musicisti” – così si fanno chiamare i soldati della Wagner – avanzano nel distretto nord-orientale di Myasokobinat, allineando il fronte lungo Zarechnaya Street. Nel distretto sud-orientale di Zabakhmutka, le unità Wagner hanno occupato una fila di palazzi a cinque piani lungo Vatunin Lane e hanno stabilito il controllo su due blocchi di edifici privati tra Rostovskaya Street e Pervomaisky Lane, arrivando a Shchedraya Street. Nel distretto meridionale di Sobachevka, sono occupati due isolati interi.

Prigozhin ieri a Bakhmut in occasione della “Giornata del Difensore della Patria” dove si è congratulato con “tutti i ragazzi che stanno combattendo, che sono in prima linea, in ospedale, con i militari che combattono per la nostra Madrepatria, con i volontari, con coloro che lavorano duramente e producono munizioni”.

A nord della città c’è inoltre un assalto a Yagodnoye. I soldati di Prigozhin stanno anche avanzando verso Dubovo-Vasilievka e verso Orekhovo-Vasilyevka con il supporto dell’atiglieria. E’ evidente che la pressione principale sulle truppe ucraine a Bakhmut provenga ora da nord. A ovest di Soledar, la PMC Wagner sta attaccando vicino a Zheleznianske. E a nord, in direzione di Fedorovka.

Intanto la guerra continua aspramente nel Donetsk e, più in generale, un altro fronte caldo al momento è Ugledar, dove le truppe russe hanno attaccato e compiuto diversi bombardamenti con l’artiglieria su varie città, mentre le forze ucraine hanno nuovamente colpito Mariupol.