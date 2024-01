L’auto sbanda, sfonda il guard rail e finisce in un canale: 26enne trovata morta dopo diverse ore

La sua auto dopo avere sfondato il guard rail è finita in un canale di scolo e la ragazza è stata ritrovata dopo diverse ore priva di vita

È accaduto tra le 17.20 e le 17.30 del 30 dicembre sulla superstrada Ferrara-mare, in territorio di Ferrara. La vittima è Martina Miani, una ragazza di 26 anni originaria di Savignano sul Panaro (Modena). Secondo la prima ricostruzione eseguita dalla polizia locale di Ferrara, la giovane stava guidando per andare a Massa Fiscaglia (Ferrara) dal fidanzato per il Capodanno, quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sbandato e, dopo aver percorso un tratto di strada, ha sfondato il guard-rail, finendo la sua corsa nel fossato a bordo della strada.

Ad allertare i genitori del mancato arrivo di Martina, è stato il fidanzato e poco dopo sono scattate le ricerche, finite intorno alle 22.40 quando la 26enne è stata trovata priva di vita in una canalina all’altezza di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. La procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d’indagine sul caso.