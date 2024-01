Giappone, Terremoto di magnitudo 7.5: “Evacuazioni e allerta tsunami, prime onde su Ishikawa” – VIDEO

Epicentro sulla costa centro-occidentale del Paese, diverse case sono crollate, ancora non chiaro se ci siano vittime o feriti

Violento terremoto, di magnitudo 7.5, ha colpito oggi la costa centro-occidentale del Giappone, precisamente la regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, intorno alle 16:10 ora locale (le 8:10 in Italia). Le autorità giapponesi hanno subito diramato un’allerta tsunami, esortando la popolazione della zona a spostarsi su luoghi più elevati rispetto al livello del mare.

“Tutti i residenti devono evacuare immediatamente su terreni più elevati”, ha esortato l’emittente nazionale Nhk, mentre adesso le prime onde di tsunami stanno arrivando a riva, ha reso noto l’agenzia meteorologica del paese (Jma).

Onde alte 1,2 metri hanno già colpito il porto di Wajima, sulla penisola di Noto, all’estremità settentrionale della prefettura di Ishikawa. La Jma ha avvertito in mattinata che le onde potrebbero raggiungere i cinque metri di altezza. Intanto diverse case e pali della luce sono crollati in seguito al terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito Ishikawa, ma per il momento non ci sono notizie di vittime o feriti.