Lavrov a Pyongyang per incontrare Kim Jong-un: “Pericolosa la politica militare di USA e loro alleati”

Colloquio durato oltre un’ora, Russia e Corea del Nord vicine: “Come Pyongyang, preoccupati dall’intensificarsi delle attività militari di Stati Uniti, favorevoli a dialogo su sicurezza penisola coreana” insieme alla Cina

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato oggi a Pyongyang il leader nordcoreano Kim Jong-un, con il quale ha avuto un colloquio di oltre un’ora. Lo riferisce l’agenzia russa Tass, riportando che i rapporti tra Russia e Corea del Nord raggiungono il “grado strategico”.

Durante il successivo incontro con la stampa, Lavrov ha denunciato la pericolosa politica militare degli Stati Uniti e dei suoi alleati giapponesi e sudcoreani nei confronti della Corea del Nord: “L’intensificazione dell’attività militare di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud e il fatto che Washington lavori per spostare le infrastrutture strategiche, compresi gli aspetti nucleari, è motivo di grande preoccupazione per noi e per i nostri amici nordcoreani”, ha detto Lavrov ai giornalisti a Pyongyang, aggiungendo: “ci opponiamo a questa politica non costruttiva e pericolosa con un percorso verso la riduzione dell’escalation delle tensioni che riteniamo inammisibili”.

Secondo Lavrov, la Russia ha perseguito questa politica insieme alla Corea del Nord e alla Cina, cercando al tempo stesso di trovare alternative all’escalation. “Siamo favorevoli al mantenimento regolare del dialogo incondizionato sulle questioni di sicurezza nella penisola coreana”.