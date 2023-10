Ondata di attacchi con droni a basi militari USA in Iraq: “Truppe ferite nei raid, monitoriamo situazione”

Dei tre droni usati, due distrutti ma uno solo danneggiato che ha colpito, provocando feriti tra le forze della coalizione nella base occidentale, comunica il Comando Centrale degli Usa



Forze della coalizione sono rimaste leggermente ferite in Iraq in un’ondata di attacchi di droni nelle ultime 24 ore contro le basi Usa in Iraq. Lo scrive l’Associated Press citando un funzionario americano.

Due droni di provenienza non specificata hanno preso di mira la base aerea di al Asad nell’Iraq occidentale, utilizzata dalle forze Usa, e un drone ha preso di mira una base nel nord del Paese. Le forze americane li hanno intercettati tutti e tre, distruggendone due ma danneggiando soltanto il terzo che ha poi colpito la base, provocando lievi feriti tra le forze della coalizione, secondo una dichiarazione di ieri del Comando Centrale degli Usa.

“Il funzionario degli Stati Uniti non è stato autorizzato a parlare pubblicamente degli attacchi e ha parlato a condizione di anonimato” ha riportato AP, citando: “In questo momento di accresciuta allerta, stiamo monitorando con attenzione la situazione in Iraq e nella regione. Le forze statunitensi difenderanno gli Stati Uniti e le forze della coalizione contro qualsiasi minaccia”, ha detto il Comando centrale.