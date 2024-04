Lavrov: “Mosca pronta a colloqui di pace con Kiev ma non con Zelensky”

I segnali che la Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina per porre fine alla guerra “non sono solo una finzione”, ma i colloqui con Vladimir Zelensky sono fuori discussione, perché non porterebbero a nulla

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista alle stazioni radio Sputnik, Govorit Moskva e Komsomolskaya Pravda. “Siamo pienamente convinti che dobbiamo continuare l’operazione militare speciale. Dichiariamo la nostra disponibilità ai negoziati non solo per spettacolo. Questa è infatti la verità, ma parlare con Zelensky è inutile per molte ragioni”, ha spiegato il capo della diplomazia russa.

In realtà Lavrov ha detto qualcosa che già da qualche tempo circola, sia negli Stati Uniti che nell’Europa la stanchezza per questa guerra è palpabile e tutti sanno che con Zelensky al comando nessun negoziati è possibile, va da se che scaricare il presidente non è un obiettivo nascosto.