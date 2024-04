Taormina. Tragico scontro tra due moto: morto in ospedale il 22 enne Francesco Caruso. Donati gli organi

Francesco Caruso, il 22enne di Letojanni rimasto ferito in modo gravissimo nello schianto frontale tra moto e scooter, n on ce l’ha fatta ed è morto in ospedale

L’incidente è accaduto sabato pomeriggio al km 46,100 della Statale 114 a Taormina. Francesco, che da poco tempo lavorava all’hotel Atlantis Bay, era alla guida del suo scooter e si stava recando al lavoro, quando, arrivato nella frazione Spisone, per cause in coso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una moto proveniente dalla direzione opposta condotta da un 39enne di Santa Teresa di Riva .L’impatto è stato molto violento è il 23enne è rimasto gravemente ferito, mentre il 39enne è rimasto ferito in modo lieve.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e il giovane è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale “San Vincenzo” dove, arrivato in coma, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. purtroppo nonostante le cure dei medici, questa notte il suo cuore ha smesso di battere e i medici, vista l’assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile, ne hanno decretato la morte cerebrale.

Il giovane era un donatore di sangue e la famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi, con un gesto di grande generosità e altruismo che salverà altre vite e subito dopo sono state avviate le procedure per l’espianto dall’equipe coordinata dal dottor Giuseppe Bova del Centro regionale trapianti.

Le indagini per stabilire la dinamica del’incidente sono condotte dalla polizia municipale di Taormina guidata dal comandante Daniele Lo Presti, i due mezzi sono sotto sequestro.