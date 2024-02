L’economia tedesca chiude il 2023 in “rosso”: le esportazioni a dicembre calano oltre attese, -4,6%

Dicembre in rosso per l’industria tedesca: le esportazioni sono registrano un meno 4,6% a rispetto al mese precedente, un risultato peggiore delle attese che prevedevano su un calo del 2% e contro il +3,5% di novembre

Sono i dati ufficiali resi noti dall’ufficio federale di statistica. Si tratta di un risultato peggiore delle attese che confermano la pessima fine del 2023 per l’economia tedesca, la cui industria rimane in rosso, risentendo degli alti prezzi dell’energia e dei tassi di interesse, oltre che del rallentamento della domanda da parte dei suoi principali clienti come la Cina. Sempre a dicembre si è registrato un surplus pari a 22,2 miliardi di euro, in aumento rispetto all’attivo di 20,7 miliardi di novembre (dato rivisto da 20,4 miliardi).

Le importazioni sono diminuite ancora di più, del 6,7% su base mensile mese. Nell’intero 2023, la Germania ha esportato beni per un valore di 1.562,1 miliardi di euro, in calo dell’1,4% rispetto al 2022, ha aggiunto Destatis. Al contrario, sono stati importati beni per un valore di 1.352,5 miliardi di euro. La bilancia commerciale ha registrato un surplus di quasi 210 miliardi di euro nel corso dell’anno, anche se non è riuscita a evitare una contrazione dell’economia dello 0,3% su base annua. Anche a dicembre il calo mensile delle esportazioni è stato determinato dalla diminuzione dei flussi verso i Paesi dell’Unione Europea, scesi del 5,5%, e del 6% verso l’Eurozona, segno della generale debolezza economica del Vecchio Continente. D’altra parte, il resto del mondo ha assorbito più prodotti “made in Germany” (+3,5%) nel corso del mese, nonostante un calo del 5,5% delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che rimangono il principale cliente della Germania. Le esportazioni verso la Cina, dove l’economia sta rallentando, sono diminuite del 7,9%.