I trattori degli agricoltori arrivano a Roma, in corso presidi sulla Nomentana

I trattori da questa mattina sono alle porte di Roma, un primo contingente con una decina di mezzi ha posizionato alcuni presidi sulla via Nomentana, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare

.La “marcia su Roma” come da annuncio c’è stata e oltre ai primi mezzi arrivati si attendono altri 300-400 trattori partiti dalla Val di Chiana che in giornata raggiungeranno la Capitale. “Stiamo andando in Questura, intanto siamo arrivati con una decina di trattori e ci siamo posizionati in un campo sulla via Nomentana fuori dal Raccordo anulare ma entro stasera dovrebbero arrivare altre 300, 400 persone a bordo dei loro mezzi. Entro giovedì pomeriggio prevediamo l’arrivo di 1.500 trattori da varie regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Molise e anche dal nord” ha detto all’Adnkronos l’imprenditore agricolo Andrea Papa del movimento Riscatto Agricolo.

Da Maccarese a Formello fino a Valmontone dove c’è un corteo di circa 100 persone con 50 trattori che da via della Pace raggiungeranno il parco acquatico Magic Splash. Dalle 14 alle 15.30 è previsto invece un corteo dall’area verde della statale Aurelia al km 29,7 all’incrocio con via dei Tre Denari: in strada 20 persone con otto trattori che faranno un corteo di 5 km su via Aurelia per arrivare a via del Fontanile di Mezzaluna e ritorno. Un altro corteo è previsto per lo stesso orario sulla via Formellese.

Tutti presidi previsti, dice Danilo Calvani, leader del Cra. ”Si sposteranno quando daremo l’ok”, aggiunge ma al momento ”non è previsto nessun corteo nella Capitale”. ”Non sono mai entrati i trattori a Roma – dice – e spero che non serva ma comunque al momento non è previsto” al massimo manifesteremo a piedi. Quanto ai trattori che dovrebbero raggiungere Roma dalla Valdichiana aggiunge: ”Stanno facendo un altro tipo di protesta. Noi non vogliamo la politica nelle nostre rivendicazioni, crea solo spaccature”.