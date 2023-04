Legge & Diritto. Danni da infiltrazioni d’acqua del vicino? Ecco come agire per farsi rimborsare

La vostra casa è danneggiata da infiltrazioni d’acqua che provengono dal vostro vicino di casa, ma che a risarcirvi non ci pensa nemmeno? Ecco come agire legalmente per convincerlo a pagare

I danni da infiltrazione d’acqua oltre ad essere davvero orribili da vedere e distruttivi per la struttura della casa, sono anche molti costosi da ripristinare, dunque farsi pagare dal condomino, che è responsabile del danno è una proprietà, ma per riuscire “nell’impresa”, bisogna creare le condizioni legali necessarie.

A darci una mano in questo senso è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Roma, che spiega come ottenere il risarcimento del danno in caso di infiltrazioni di acqua in un condominio e quali prove portare dinanzi al giudice.

Vediamo dunque quali prove occorrono per dimostrare i danni da infiltrazioni

L’articolo 2051 del codice civile stabilisce qual è il principio generale sul quale si baserà il giudice: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La prima cosa dunque è individuare il proprietario del bene reo delle infiltrazioni e può essere sia un proprietario di un appartamento o lo stesso condominio se le tubature sono comuni o di un altro condomino.

Per stabilire con esattezza la provenienza è necessario chiamare un idraulico o un perito che, dopo avere trovato il colpevole, rediga una consulenza con i dettagli tecnici delle cause delle infiltrazioni.

Fatto ciò, rifacendoci a quanto stabilito dalla sentenza n. 5162/2023 del Tribunale di Roma , per ottenere il risarcimento, è necessario provare il “nesso eziologico” cioè il legame causa/effetto tra la “cosa” (in questo caso, l’infiltrazione) e i danni subiti, cosa che possiamo provare con la perizia.

Inoltre come stabilito dalla sentenza n. 7415/2023 e n. 27989/2022 della Corte di Cassazione, è irrilevante il comportamento del proprietario/titolare che magari abbia chiamato nel frattempo l’idraulico se ormai l’evento si è prodotto.

Altro aspetto non meno importante, anzi è fondamentale allegare una documentazione visiva, che siano foto o video, del tubo rotto, delle pareti dell’appartamento danneggiato, che mostrino le macchie di umidità, la muffa e ed eventualmente l’intonaco distaccato, che provino inequivocabilmente il nesso eziologico tra l’infiltrazione e i danni subiti. Nel caso citato in sentenza, la mancanza di documentazione fotografica è stata uno dei motivi per cui il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento.

Altro aspetto importnte è come deve essere valutata la perizia di parte per dimostrare i danni

La perizia di parte ha un valore probatorio limitato, in quanto è considerata una mera difesa unilaterale e priva di accertamento diretto sui luoghi. Pertanto, è importante integrare tale perizia con altre prove, come la documentazione fotografica, video e testimonianze. Inoltre giudizio è essenziale chiedere al giudice la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (il cosiddetto CTU) che attesterà ufficialmente la causa delle infiltrazioni e i danni prodotti. Il CTU può essere accompagnato dai consulenti di parte.

Anche le sole fatture hanno un valore limitato per dimostrare i danni

Le fatture relative agli interventi di ripristino hanno un valore probatorio limitato e possono essere considerate inammissibili dal punto di vista procedurale. Pertanto, è importante raccogliere altre prove per dimostrare i danni.

Importante è anche non ripristinare l’appartamento danneggiato prima delle verifiche in corso di giudizio

Ripristinare l’appartamento prima delle verifiche infatti, può rendere più difficile provare il nesso eziologico tra l’infiltrazione e i danni subiti, di norma è consigliabile attendere le verifiche in corso di giudizio prima di procedere al ripristino.

Un altro passaggio essenziale è come stabilire se la causa delle infiltrazioni è il condominio o un altro condomino

Sono condominiali le tubature verticali fino allo snodo (braga) che conduce alle tubature orizzontali. Le tubature orizzontali invece – quelle cioè che portano l’acqua negli appartamenti – sono di proprietà dei singoli condomini. Per comprendere se chiedere i danni al condominio o al privato è necessario verificare dove è collocata la perdita, intervengono due sentenze della Corte di Cassazione,la n. 7415/2023 e la n. 27989/2022

I nfine bisogna stabilire qual è il ruolo dell’evento fortuito nella responsabilità dei danni da infiltrazioni

Il proprietario o titolare dell’uso esclusivo può tentare di svincolarsi dalla responsabilità provando che un evento fortuito, cioè imprevedibile e fuori dal suo controllo, sia stato l’unica causa del danno. Tuttavia, questa difesa è spesso difficile da dimostrare e richiede un’accurata analisi delle circostanze specifiche del caso.