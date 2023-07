L’esercito polacco sposta reparti e mezzi verso confine bielorusso: “Wagner apre reclutamento in Bielorussia”

Situazione sempre più tesa tra Varsavia e Minsk: con l’arrivo della Wagner in Bielorussia, l’inizio dell’addestramento delle truppe bielorusse dagli uomini di Prigozhin e le recenti dichiarazioni di Lukashenko sulla voglia della Wagner di “visitare Varsavia”, l’esercito polacco sposta uomini e blindati sul confine

E’ cominciata già da qualche tempo e continua anche oggi la mobilitazione dell’esercito polacco che sta spostando reparti e mezzi blindati verso il confine con la Bielorussia. La mossa di Varsavia pare dettata dalla dislocazione del Gruppo Wagner in Bielorussia, d’altra parte, da Minsk dicono che la funzione di Wagner è proprio quella di tenere a freno la retorica aggressiva dell’atlantista Polonia.

Intanto, secondo i media di Minsk, il Gruppo Wagner starebbe per aprire il reclutamento in Bielorussia, cosa che dovrebbe accadere dopo aver aperto e messo in funzione tutte le nuove basi bielorusse. Parte del personale Wagner del resto non è ancora arrivato entro i confini di Minsk: la definitiva partenza delle rimanenti truppe Wagner da Lugansk è fissato per il 1° agosto prossimo, secondo gli accordi di Prigozhin con il Ministero russo di Shoigu.