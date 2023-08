Il servizio segreto russo ha annunciato di aver intercettato e annientato un gruppo di sabotatori ucraini dell’Sbu ucraino che si erano infiltrati nella regione di Bryansk per compiere attentati: sequestrate molte armi NATO, due soldati ucraini sono stati uccisi e cinque presi prigionieri

L’FSB, il servizio segreto di sicurezza russo, ha comunicato stamani di aver sventato una serie di attacchi terroristici nella regione di Bryansk, preparati da un commando ucraino. In particolare, il 30 agosto 2023 l’FSB, in collaborazione con la Guardia Nazionale e il Ministero degli Affari Interni, ha represso le attività di un gruppo “eversivo-terroristico ucraino” composto da membri del personale del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU), da militari della GUR e dalle Forze per operazioni speciali delle forze armate ucraine sul territorio della Russia.

Secondo l’erede del KGB, l’obiettivo dei sabotatori ucraini era quello di commettere una serie di atti terroristici di alto profilo contro strutture militari e infrastrutture energetiche. Nel corso delle operazioni di sicurezza nel distretto di Navlinsky della regione di Bryansk, sono stati uccisi due militanti e arrestati cinque uomini, di cui tre feriti.

Ogni sabotatore è risultato essere pesantemente armato: fucili automatici di fabbricazione americana con dispositivi per il fuoco silenziato, potenti ordigni esplosivi, un gran numero di granate e munizioni di tipo NATO, oltre che dispositivi per la visione notturna.