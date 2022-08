Licata. Scontro nella notte tra auto e scooter: muore un 15enne, grave un altro ragazzo operato d’urgenza

Una terribile scia di incidenti a ridosso del ferragosto: nella notte perde la vita un 15enne, grave il passeggero operato d’urgenza

È accaduto intorno alla mezzanotte in via Torregrossa, all’altezza dello svincolo che immette su Piano Cannelle, a Licata, in provincia di Agrigento. La vittima è Emanuele Piacenti, un ragazzo di 15 anni del luogo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter con dietro un amico 14enne, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda. Nel violento impatto Piacenti sarebbe morto sul colpo, mentre il 14enne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per il 15enne, mentre il passeggero è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso della città, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia di Stato.