Sciacca. Scontro sulla SS115: dopo la compagna nella notte muore anche Angelo Graceffa

Non ce l’ha fatta il medico Angelo Graceffa, è morto durante la notte in ospedale dove era stato trasportato in elisoccorso, la sua compagna, Sofia Giummo, era deceduta ieri poco dopo l’incidente

Sono due le vittime del’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di ieri sulla strada statale 115, in contrada Piana, nei pressi di Sciacca. Le vittime sono il medico ortopedico Angelo Graceffa di 39 anni, in servizio all’ospedale di Enna e la compagna Sofia Giummo di 34, originaria di Piazza Armerina e madre di due figli.

La coppia viaggiava in direzione Trapani a bordo una moto Kawasaki, quando per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con una una Suzuki Swift su cui viaggiava una coppia.

Nel violento impatto i due passeggeri della moto sono rimasti gravemente feriti e per Graceffa è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata e dopo averlo prelevato lo ha trasportato in gravi condizioni al Trauma Center di Palermo, dove però nella trada serata di ieri è deceduto. La compagna Sofia Giummo è stata trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove poco dopo l’arrivo è deceduta. Gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti ma in modo lieve.