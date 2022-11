L’incredibile gol del portiere del Messina Lewandowski: segna da 90 metri

Calcio-spettacolo allo stadio Franco Scoglio di Messina con un gol bello e fortunato in una partita decisiva per la squadra di casa

Vittoria in casa per il Messina, arrichita da una performance che al ‘Franco Scoglio’ nessuno si aspettava. La squadra di casa ha vinto per 3-2 nella 12/a giornata di serie C (girone C) contro il Monterosi grazie anche ad un incredibile gol segnato dal portiere polacco Michal Lewandowski da un calcio di punizione da 90 metri, appena fuori dall’area di rigore.

La traiettoria ha tratto in inganno il portiere ospite Alia, che certo non poteva aspettarsi una cosa simile, ma del resto non se la aspettava neppure l’autore del gol. Il pallone è rimbalzato una volta e ha poi superato l’esterrefatto estremo difensore dei laziali finendo in rete.

Divertito e onesto, il commento del 26enne Lewandowski: “Posso dire di aver sbagliato un rinvio. Volevo rilanciare sulla parte destra del campo, ma il vento, probabilmente, mi ha dato una mano, con il pallone che è letteralmente schizzato dentro la porta avversaria, dopo un rimbalzo fortuito”.