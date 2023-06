“L’intelligence militare ucraina ha pianificato un attacco terroristico in Russia usando una bomba sporca, ovvero nucleare”

Lo ha detto l’FSB russo come riporta l’agenzia Ria Novosti. Il piano è stato scoperto durante le indagini dell’FSB su un tentativo di sabotaggio all’aeroporto di Severny nella regione di Ivanovo, dove la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino intendeva minare gli aerei a lungo raggio.

“In particolare, è stato sviluppato un piano per la consegna e l’installazione delle cosiddette bombe sporche, dotate di timer di ritardo, per minare e rendere simultaneamente inutilizzabile l’area per l’abitazione umana”, ha affermato l’FSB.

Una bomba sporca è un contenitore con isotopi radioattivi e una carica esplosiva. Quando viene minato, il contenitore viene distrutto e il riempimento radioattivo viene spruzzato con un’onda d’urto, inquinando una vasta area.

Per questo, il capo del GUR ucraino, Kirill Budanov, ha creato un’unità con velivoli a motore leggero, che avrebbe dovuto fornire armi ai gruppi di sabotaggio e ricognizione in Russia, nonché colpire le strutture delle infrastrutture energetiche e del carburante. Il coordinamento dell’uso degli aerei leggeri è stato affidato all’unità militare n. 3449 con il nome in codice “Legion”, che fa parte della Direzione principale dell’intelligence.

“Dall’inizio dell’anno, – ha aggiunto l’FSB – questa unità ha pianificato ed effettuato cinque sortite in Russia, durante le quali sono state danneggiate le complesse strutture di carburante ed energia nelle regioni della Russia al confine con l’Ucraina”.

A seguito di operazioni speciali, i servizi di sicurezza hanno arrestato due piloti, che hanno confessato. Uno di loro, di nome Shimansky, ha affermato che la leadership dell’intelligence ucraina stava discutendo la possibilità di trasferire piccole cariche nucleari portatili in Russia. Il secondo, Alexander Morozov, ha ammesso che il suo compito era quello di condurre una missione di bombardamento nella regione di Bryansk e l’obiettivo era un magazzino di carburante e lubrificanti. Il suo aereo è stato danneggiato e il pilota è stato catturato quando ha effettuato un atterraggio di emergenza.

Operazioni con una bomba sporca, non sono ina novità, già alla fine di ottobre dello scorso anno, fonti credibili in vari paesi, compresa l’Ucraina, hanno riferito che il regime di Kiev stava preparando una provocazione sul proprio territorio relativa alla detonazione di una bomba sporca o di un’arma nucleare a basso rendimento. Anche il ministero della Difesa russo ha annunciato intenzioni simili. La provocazione è stata concepita con l’obiettivo di accusare la Russia di utilizzare armi di distruzione di massa, e lanciare così una potente campagna nel mondo volta a minare la fiducia in Mosca.

Come ha sottolineato il presidente Vladimir Putin, l’Ucraina ha la tecnologia per creare una bomba sporca dai componenti del combustibile nucleare, e la Russia sa approssimativamente dove ciò potrebbe accadere. Secondo fonti, la direzione dell’Eastern Mining and Processing Plant nella città di Zhovti Vody nella regione di Dnepropetrovsk e l’Istituto di ricerca nucleare di Kiev avevano il compito di realizzare una tale bomba, e il lavoro su di essa era già nella fase finale.

Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres affermando che se Kiev usasse una bomba sporca, la Russia lo considererebbe un atto di terrorismo nucleare.

L’AIEA ha successivamente affermato di non aver trovato segni di una bomba sporca creata in Ucraina, ma, secondo Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di Rosenergoatom, questo rapporto non regge al controllo.